Al Vomero c’è Chocoland, la fiera del cioccolato artigianale

Torna al Vomero Chocoland, la più importante fiera del cioccolato artigianale del Centro-Sud Italia. Dopo il grande successo a inizio mese a piazza Municipio (per Halloween), la rassegna riparte da stasera a domenica a piazza degli Artisti. Giunta alla 17esima edizione, propone, tra stand e dolci assaggi, numerosi laboratori, show cooking, spettacoli e animazione per tutta la famiglia. I visitatori potranno provare le prelibatezze dei maestri cioccolatieri italiani, provenienti da più regioni.

In rassegna le classiche bontà al cacao: dai nudi alle tavolette, passando per cremini e tartufini. Centinaia i prodotti esposti, per una festa che ormai è un appuntamento fisso in città.

