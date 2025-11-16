Regionali, Free Marano sostiene due candidati di Avs

Condividi

Il gruppo civico Free Marano, in vista delle prossime elezioni regionali, ha deciso di sostenere i candidati cittadini di AVS Gabrielle Notorio e Rosario Andreozzi con Roberto Fico alla Presidenza della Regione Campania. Con la loro esperienza,unita alla capacità di ascolto e vicinanza al territorio,rappresenteranno in Regione Campania gli stessi principi che hanno ispirato l’esperienza virtuosa di Bacoli e di tante realtà che si riconoscono nel nostro movimento. Una scelta responsabile e di visione, dettata dalla volontà di difendere la nostra terra dal rischio concreto che la Campania possa finire nelle mani di una coalizione di centrodestra lontana dai valori di solidarietà, inclusione e giustizia sociale che da sempre ci guidano. Scegliamo di sostenere il campo progressista perchè crediamo in una Regione più giusta, più verde e più vicina ai cittadini.













