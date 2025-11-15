Nuova ondata di furti a Calvizzano: colpo in una casa di via De Filippo

Condividi

Cresce l’allarme sicurezza nella zona di via Commone, dove si registra l’ennesimo episodio di furto in abitazione. Nel tardo pomeriggio di ieri, dei ladri sono riusciti a introdursi in un appartamento al secondo piano di un palazzo bifamiliare in via Eduardo De Filippo, agendo in una fascia oraria considerata insolitamente esposta.

I malviventi avrebbero raggiunto l’abitazione arrampicandosi lungo un punto cieco dell’edificio, riuscendo a operare nonostante la presenza del negozio situato al piano terra, aperto e frequentato in quel momento. Una volta dentro, hanno messo a soqquadro le stanze, provocato danni e portato via un bottino consistente, comprendente anche oggetti dal valore affettivo.

La denuncia è già stata formalizzata presso le autorità competenti.

Residenti della zona segnalano che non si tratta di un caso isolato: negli ultimi mesi si sarebbe registrato un aumento di episodi simili, alimentando preoccupazione e richiesta di maggiori controlli.













