Forte esplosione in una zona industriale di Buenos Aires: “Incendi di proporzioni enormi”

Visite: 18

25 Visite

Potenti esplosioni hanno scosso la zona industriale di Ezeiza, a sud di Buenos Aires , innescando un incendio. Lo ha dichiarato il sindaco di Ezeiz Gaston Granados, secondo quanto riportato da Afp. “Le esplosioni e gli incendi scoppiati nelle diverse fabbriche sono di proporzioni enormi “, ha aggiunto. Ha causato diversi feriti

L’esplosione ha compromesso la visibilità nella zona e, secondo la stampa locale, ha causato diversi feriti. E’ avvenuta in un complesso industriale nella città di Carlos Spegazzini e, secondo i media locali, ha causato almeno 15 feriti. Numerosi voli in arrivo all’aeroporto internazionale, non lontano dal luogo delle deflagrazioni, sono stati ritardati o dirottati e una delle strade di accesso all’aeroporto è bloccata, come riporta l’agenzia Efe.