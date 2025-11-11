Parte il progetto “Io ti vedo!”. Il teatro come strumento terapeutico

Condividi

Salerno si prepara ad accogliere la prima edizione del progetto “Io Ti Vedo!”, un’iniziativa sociale e culturale ad alto impatto, che accende i riflettori sui disturbi dell’adolescenza, promuovendo l’arte teatrale come strumento terapeutico e inclusivo. L’iniziativa è promossa dal Consorzio La Rada, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno e della Fondazione della Comunità Salernitana.

Attraverso una donazione del valore non inferiore a 20€ è possibile partecipare allo serata di gala e assistere all’anteprima nazionale della commedia musicale “La Fontana Dei Desideri” in programma per il 3 dicembre presso il Teatro Augusteo di Salerno Piazza Amendola ore 20:00.

La finalità della raccolta fondi legata al progetto “Io Ti Vedo!” sarà quella di offrire a giovani e adolescenti fragili, l’accesso gratuito a corsi di teatro e di arti performative.













