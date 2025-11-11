Acerra, il MoVimento 5 Stelle incontra la città: “La politica torni tra le persone”

Giovedì 13 novembre alle ore 18:30, in via Leonardo da Vinci 7, il MoVimento 5 Stelle di Acerra promuove un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, un momento di ascolto e partecipazione dedicato al futuro della Campania e della nostra città.
In un tempo in cui la politica sembra sempre più lontana dai cittadini, il MoVimento sceglie di rimettere al centro le persone, le idee, il confronto reale.
Un incontro per parlare di ambiente, lavoro, sanità, giustizia sociale — ma soprattutto per ribadire che la buona politica non vive di passerelle o promesse, bensì di presenza, coerenza e impegno quotidiano.
“Le piazze devono tornare ad essere luoghi di dialogo, le sedi spazi aperti di comunità — dichiarano dal Gruppo Territoriale M5S di Acerra —. Vogliamo che la politica torni dove tutto nasce: tra la gente, nelle strade, nei quartieri, nei luoghi dove si costruisce il futuro.”
L’appuntamento di giovedì sarà un’occasione per incontrarsi, conoscersi, condividere idee e proposte in vista delle prossime elezioni regionali, con Roberto Fico Presidente.
Giovedì 13 novembre – ore 18:30
Via Leonardo da Vinci, 7 – Acerra
MoVimento 5 Stelle – Gruppo Territoriale Acerra