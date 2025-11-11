Regionali. Conte, Schlein e Fico: il Campo largo prepara la chiusura a Napoli

Condividi

Sarà il 20 novembre, alla vigilia del voto, il momento clou della campagna elettorale del Campo largo in Campania. Sul palco – la location definitiva verrà decisa nelle prossime ore – saliranno Giuseppe Conte, Elly Schlein e i leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, per dare l’ultima spinta a Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione.

L’ipotesi più concreta è quella del Palapartenope di Fuorigrotta, scelta anche per evitare i rischi del maltempo, ma non è esclusa una piazza centrale come Matteotti o del Gesù, nel cuore di Napoli.

A differenza di altre regioni, in Campania non ci sono mai stati dubbi sulla presenza di tutti i leader sullo stesso palco. Qui, infatti, Conte e Schlein si giocano una partita cruciale, non solo per l’esito del voto ma anche per il futuro equilibrio del centrosinistra. Per il leader M5S, Fico rappresenta un candidato pienamente di partito; per la segretaria dem, invece, la sfida è anche interna, dopo l’accordo con Vincenzo De Luca, non privo di malumori tra i democratici.

Negli ultimi giorni, Schlein e Conte hanno moltiplicato le visite in Campania — due per la prima, cinque per il secondo — segno di quanto il voto all’ombra del Vesuvio sia diventato un banco di prova nazionale.

A spingere a chiudere in grande stile è stato anche il centrodestra, che ha fissato la propria manifestazione conclusiva per venerdì, sempre al Palapartenope, con la partecipazione di Giorgia Meloni e degli altri leader della coalizione. Una doppia presenza della premier in pochi giorni che ha acceso i riflettori sulla contesa.

«La Campania è la regione più importante del Paese», ha dichiarato Roberto Fico, attaccando la premier per l’autonomia differenziata «che spacca l’Italia e penalizza il Sud».

L’evento del 20 novembre, dunque, rappresenterà la prima vera foto unitaria del Campo largo, con Pd, M5s, Avs, ma anche esponenti centristi come Clemente Mastella e Maria Elena Boschi.

Un’immagine simbolica — e politicamente significativa — per un’alleanza che, almeno per una notte, proverà a mostrarsi compatta e pronta alla sfida delle urne.













