Tragedia a Villa Camaldoli: 19enne si lancia nel vuoto e perde la vita

Tragedia di poco fa presso la struttura sanitaria Villa Camaldoli Hospital, dove una ragazza di appena 19 anni si è lanciata nel vuoto da uno dei balconi dell’edificio.

La dinamica è ancora in fase di accertamento. Non sono al momento chiare le motivazioni del gesto, né se la giovane fosse ricoverata o in cura per problematiche di natura psichiatrica. La 19enne è deceduta poco dopo la caduta. Seguiranno aggiornamenti.













