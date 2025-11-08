Morte Peppe Vessicchio, chi era il celebre direttore d’orchestra

Giuseppe Vessicchio, detto anche Peppe o Beppe Vessicchio, è nato a Napoli, 17 marzo 1956, aveva 69 anni, ed era un musicista, arrangiatore, direttore d’orchestra, compositore, personaggio televisivo italiano, principalmente attivo nell’ambito della musica leggera e della televisione; particolarmente noto per il suo ruolo di direttore d’orchestra al Festival di Sanremo.

Dopo i primi passi, realizzando dischi per Buonocore, Bennato e Di Capri, Beppe comincia la collaborazione con Gino Paoli, col quale ha scritto a quattro mani successi come Ti lascio una canzone, Cosa farò da grande, Coppi. Nel 1975 esordisce con un trio di comici e cabarettisti napoletani, in cui lui suona la chitarra e il pianoforte. Dopo poco lascia il gruppo perché vuole intraprendere una carriera personale. Così inizia a sperimentare con diversi aspetti della musica e diventa musicista, arrangiatore, un compositore e un direttore d’orchestra.