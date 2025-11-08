REGIONALI, MANFREDI: “I DATI CHE ABBIAMO SONO MOLTO POSITIVI, CE LA FAREMO”

“Penso che la Campania sia fortemente radicata nel centrosinistra, nel campo largo. I dati che noi abbiamo sono molto positivi. Io giro la città e l’area metropolitana e vedo un grande consenso. La democrazia è fatta di competizione. Alla fine vinceremo e vinceremo molto bene».

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del Congresso nazionale dei Giovani democratici dove domani è attesa Elly Schlein, rispondendo a una domanda sulle ultime dichiarazioni del presidente del Consiglio, Meloni, che ha parlato di una Campania «contendibile».