REGIONALI. FICO APRE AL CONFRONTO CON CIRIELLI

Roberto Fico accetta il confronto pubblico con Edmondo Cirielli, respingendo l’idea che, forte dei sondaggi, volesse evitarlo. L’ex presidente della Camera appare invece deciso a misurarsi con l’avversario e a rafforzare la compattezza del campo largo, che in Campania sembra più unito che altrove.

Segnali di fiducia arrivano anche dal Pd: Piero De Luca esclude un ruolo di “governatore ombra” per il padre e sottolinea come Fico guiderà la regione «verso obiettivi ancora più importanti». Dello stesso avviso il sindaco Manfredi, che parla di «rinnovamento» dopo la stagione De Luca.

Durante la giornata, Fico ha incontrato operatori culturali e manager, proponendo una discontinuità con la precedente giunta e puntando su impresa, lavoro e cultura come leve di sviluppo. Sul piano politico, il centrosinistra lavora a un evento unitario con Schlein, Conte e gli altri leader il 20 novembre, simbolo di una coalizione che vuole presentarsi compatta alle regionali.













