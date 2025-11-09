Piscitelli: “Aeroporto di Grazzanise, la sinistra non gradisce l’impegno del Governo”

Condividi

A sinistra, infatti, qualcuno e anche il candidato presidente Roberto Fico hanno storto il naso alla notizia dell’imminente inizio lavori dello scalo aeroportuale di Grazzanise. E’ intervenuto nuovamente su questa questione il candidato della Lega alle prossime regionali, nonché, consigliere regionale uscente, Alfonso Piscitelli. “Ma sanno benissimo che questo tema è stato affrontato già da anni- spiega Alfonso Piscitelli- Lo so bene, perché ci ho lavorato già dal 2022 e nel settembre 2023 mi sono recato dal Ministro della Difesa Guido Crosetto per sondare la disponibilità a potenziare l’infrastruttura aeroportuale militare di Grazzanise con lo scopo di creare un hub commerciale e passeggeri. La sinistra vuole mascherare la sua inefficienza e la volontà di tenere la provincia di Caserta stretta nella difficoltà. Gli è andata male a questi signori- conclude Piscitelli-perchè il lavoro di squadra con Zinzi e l’attenzione del ministro Salvini hanno fatto sì che l’aeroporto di Grazzanise diventasse una realtà”

Il consigliere uscente Piscitelli ribadisce la necessità dello scalo di Grazzanise anche per sollevare quello di Capodichino-Napoli che tra lavori in corso e traffico aereo è congestionato. Il consigliere uscente ha dichiarato che la verità è che De Luca ha voluto sempre salvaguardare Pontecagnano pur avendo, questo scalo, una pista non idonea per i voli internazionali poiché non ha la sufficiente lunghezza. Insomma De Luca per potenziare la provincia di Salerno non ha trovato altro metodo che danneggiare, in vari settori, la provincia di Caserta ritenendola, forse, competitiva con quella di Salerno.













