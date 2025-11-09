SCUOLA, GLI STUDENTI DELL’ALBERGHIERO “A. ESPOSITO FERRAIOLI” INCONTRANO I CARABINIERI

Condividi

Ci sono mille modi per promuovere la cultura della legalità: sui libri, in televisione, sui cellulari… ma nulla può sostituire l’incontro diretto con chi, ogni giorno, tutela le regole sul campo, difende i nostri valori. E’ questo lo spirito del progetto Percorsi della Legalità dell’Istituto Alberghiero “A. Esposito Ferraioli” guidato dalla preside Rita Pagano che, questa volta ha visto gli studenti delle classi quinte della sede centrale di Corso Malta a Napoli protagonisti di un incontro – confronto con il maggiore Marzia La Piana, comandante della Compagnia Napoli Stella.

“La presenza di appartenenti all’Arma dei Carabinieri – ha spiegato il maggiore La Piana a margine dell’incontro – aiuta i giovani a scoprire una professione che è soprattutto vocazione e che si dà degli scopi di valore, stimolandoli in riflessioni sul proprio vissuto e sul proprio futuro”.

“Incontri come questo – ha rimarcato la dirigente scolastica Rita Pagano – sono fondamentali per i nostri studenti: imparare dai testimoni diretti della realtà aiuta a crescere cittadini consapevoli.

L’iniziativa, coordinata dalla docente referente Maria Rosaria Silvestre, conferma insomma l’impegno dell’Istituto nel promuovere la cittadinanza attiva tra i giovani.

“Parlare di legalità – ha sottolineato il maggiore dell’Arma – significa aumentare la consapevolezza dei riflessi che le scelte sbagliate possono avere sul proprio percorso di vita, imparando a gestire le emozioni e gli istinti a favore del rispetto dell’altro”.

