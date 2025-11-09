Commercio al Vomero: via Scarlatti perde un altro negozio storico

Condividi

“ Il Vomero – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione – è stato sempre unanimemente riconosciuto come uno dei quartieri più attivi, dal punto di vista commerciale, del capoluogo partenopeo, ma negli ultimi anni ha fatto registrare segnali di una forte quanto perdurante trasformazione. Il numero di attività commerciali che hanno chiuso o si sono trasferite, specialmente quelle cosiddette storiche, anche a causa dei costi elevati di gestione, è aumentato costantemente col passare del tempo. Basta fare una passeggiata lungo i due chilometri quadrati che corrispondono all’estensione territoriale del quartiere collinare per osservare tante saracinesche abbassate “.

” Proprio in questi giorni puntualizza Capodanno -, sulle vetrine di una delle poche aziende storiche rimaste nel tratto pedonale di via Scarlatti, una delle più importanti strade dello shopping vomerese, è comparso il cartello che ne annuncia il trasferimento in via Cilea. Si tratta dello store di abbigliamento Burbage, una ditta che opera fin dal lontano 1940 “.













