Marano, questione ossiuri in alcune scuole. I chiarimenti dei commissari alla guida del Comune

Preoccupazione tra alcuni genitori di Marano dopo diverse segnalazioni relative alla possibile presenza di ossiuri in alcune scuole del territorio. Numerosi cittadini hanno contattato la redazione per chiedere chiarimenti e rassicurazioni.

In una nota ufficiale, i commissari straordinari del Comune hanno precisato che l’ente è in costante contatto con la scuola interessata e ha già informato l’ASL competente.
Secondo quanto riferito dai sanitari, «questo tipo di insetti e i loro residui, che possono avere effetti negativi solo per contatto diretto o ingestione e non per contagio, non richiedono interventi sanitari di eradicazione, ma una pulizia più accurata e profonda con prodotti energici, come la candeggina».

Il fenomeno, spiegano ancora i commissari, sarebbe favorito dalle temperature ancora elevate di questi giorni.

