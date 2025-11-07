Napoli, parco Mascagna: di nuovo “cimitero degli alberi”

Condividi

Visite: 9

18 Visite

“ Negli ultimi giorni, precisamente ieri e oggi, al Parco Mascagna sono stati abbattuti alcuni alberi a seguito di verifiche agronomiche che avrebbero evidenziato seri problemi delle alberature interessate. La chiusura del parco per questi lavori di manutenzione ha suscitato non poche proteste da parte dei cittadini e dei comitati che denunciano come l’area verde stia diventando un “cimitero degli alberi” per il continuo abbattimento senza sostituzioni. Infatti, nonostante le rassicurazioni dell’assessorato al verde sul reimpianto di nuovi alberi, molti lamentano una gestione carente e un degrado progressivo dovuto anche alla mancata manutenzione ordinaria e alla carenza di personale addetto al verde pubblico. Il parco stando a quanto comunicato dovrebbe riaprire domani sabato 8 novembre, ma comunque resta alta la preoccupazione sulla salute degli alberi e sul futuro dell’area verde “. A diffondere l’ennesima puntata dell’eterna telenovela che, negli ultimi anni, sta caratterizzando la vita dell’unico polmone di verde pubblico attrezzato posto a confine tra i quartieri del Vomero e dell’Arenella, è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, il quale, nel corso dei 512 giorni di chiusura del parco Mascagna ha condotto una vera e propria battaglia, insieme ai residenti, con petizioni, sit-in e comunicati stampa per denunciare i ritardi nell’esecuzione dei lavori.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti