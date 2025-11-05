Marano, furti negli appartamenti: colpi anche al parco Edera

Condividi

Cresce la preoccupazione a Marano, dove dopo i recenti furti in via Marano-Pianura, arrivano nuove segnalazioni di colpi messi a segno al Parco Edera, nella zona di San Marco. Secondo quanto riferito dai residenti, sarebbero almeno tre i furti in appartamento avvenuti nell’ultimo mese.

I cittadini, ormai esasperati, chiedono maggiori controlli e la presenza costante delle forze dell’ordine per arginare un fenomeno che sta creando paura e tensione nel quartiere. “Non ci sentiamo più sicuri nemmeno in casa nostra”, denunciano alcuni residenti.













