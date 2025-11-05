Aumenta l’infertilità maschile, -50% dei livelli di spermatozoi in 40 anni

Aumentano i problemi di fertilità maschile e si registra un trend in impoverimento su scala mondiale della spermatogenesi (il processo di formazione degli spermatozoi, ndr). Negli ultimi 40 anni la concentrazione degli spermatozoi si è ridotta mediamente del 50% e l’Oms ha più volte dovuto rivedere i valori di normalità dello spermiogramma al ribasso. È quanto afferma Andrea Salonia, dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e consigliere della Società Italiana di Urologia. La denatalità in Italia, con una riduzione delle nascite di oltre il 3% nel 2023 rispetto all’anno precedente e un trend che sembra mantenersi pure nel 2024, è anche figlia di questo problema, sottolinea l’esperto.

