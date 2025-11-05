REGIONALI, IL CENTRODESTRA SERRA I RANGHI: LE SORELLE MELONI A NAPOLI PER IL RUSH FINALE

Condividi

Il centrodestra prepara una campagna elettorale intensa in Campania a sostegno di Edmondo Cirielli, candidato governatore. Oltre alla premier Giorgia Meloni, che sarà a Napoli il 14 novembre alle 18 insieme a Salvini e Tajani (e potrebbe tornare altre volte prima del voto), scenderà in campo anche la sorella Arianna Meloni, capo della segreteria politica di FdI e responsabile del tesseramento.

Cirielli punta forte su Napoli, dove il centrosinistra e Roberto Fico restano avanti, con una massiccia campagna pubblicitaria per aumentare la propria notorietà e attaccare le liste legate a Vincenzo De Luca.

Nel programma, il candidato ha promesso di bloccare il progetto “Faro”, la torre che dovrebbe ospitare la nuova sede della Regione vicino a piazza Garibaldi, definendolo un esempio di “cementificazione selvaggia” e invocando uno sviluppo sostenibile per la città.













