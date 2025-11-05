REGIONALI, IL CENTRODESTRA SERRA I RANGHI: LE SORELLE MELONI A NAPOLI PER IL RUSH FINALE

Foto Mauro Scrobogna/LaPresse 10-10-2022 Roma (Italia) Politica - XIX legislatura, Camera dei Deputati - Nella foto: La presidente di Fratelli d’Italia FDI Giorgia Meloni arriva alla Camera dei Deputati con delle collaboratrici, sullo sfondo Palazzo Chigi sede del Governo 10-10-2022 Rome (Italy) Politics - 19th legislature, Chamber of Deputies - In the photo: The president of Brothers of Italy FDI Giorgia Meloni arrives at the Chamber of Deputies with collaborators, in the background Palazzo Chigi, seat of the Government
Il centrodestra prepara una campagna elettorale intensa in Campania a sostegno di Edmondo Cirielli, candidato governatore. Oltre alla premier Giorgia Meloni, che sarà a Napoli il 14 novembre alle 18 insieme a Salvini e Tajani (e potrebbe tornare altre volte prima del voto), scenderà in campo anche la sorella Arianna Meloni, capo della segreteria politica di FdI e responsabile del tesseramento.

Cirielli punta forte su Napoli, dove il centrosinistra e Roberto Fico restano avanti, con una massiccia campagna pubblicitaria per aumentare la propria notorietà e attaccare le liste legate a Vincenzo De Luca.

Nel programma, il candidato ha promesso di bloccare il progetto “Faro”, la torre che dovrebbe ospitare la nuova sede della Regione vicino a piazza Garibaldi, definendolo un esempio di “cementificazione selvaggia” e invocando uno sviluppo sostenibile per la città.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
