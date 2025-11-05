Regionali. Cirielli: «No al “Faro”, non servono altre colate di cemento»

Condividi

«Con me non si fa alcun “Faro”. Sono contro la cementificazione selvaggia e monumentale che violenta la storia architettonica di Napoli. Bisogna creare sviluppo ma evitando il consumo di suolo ulteriore in una città già particolarmente affogata tra le colline e il mare». Così Edmondo Cirielli, candidato della coalizione di centrodestra alle elezioni regionali in Campania, rispondendo a una domanda sul progetto del presidente uscente, Vincenzo De Luca, della realizzazione di una torre nella zona adiacente piazza Garibaldi in cui trasferire la Regione Campania.

«Napoli ha bisogno di una grande azione di recupero urbanistico – ha aggiunto Cirielli – di migliorare il verde, la viabilità non solo per i napoletani ma per i tanti che arrivano in città ogni giorno per lavoro. Vanno fatte cose che servono a far vivere meglio».













