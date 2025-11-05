Il candidato Governatore Edmondo Cirielli a San Tammaro, accolto dal candidato al Consiglio Regionale Errico Scala

Condividi

Venerdì 7 novembre, il candidato alla Presidenza della Regione Campania, il viceministro agli Affari Esteri Edmondo Cirielli, sarà in visita a San Tammaro, dove sarà accolto dal candidato al Consiglio Regionale nella lista di Fratelli d’Italia, Errico Scala. L’appuntamento è fissato per le ore 16:30 presso il comitato elettorale di Errico Scala, un’occasione di incontro e confronto con la comunità locale e i sostenitori della lista.

Durante la sua visita, Cirielli avrà l’opportunità di conoscere da vicino il “Modello San Tammaro”, attraverso un sopralluogo sui cantieri in fase di realizzazione, con una particolare attenzione agli interventi infrastrutturali in corso grazie ai fondi PNRR.

Successivamente, il candidato alla Presidenza della Regione Campania, assieme al candidato Errico Scala, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di San Tammaro, e all’amministrazione comunale si dirigerà verso il nuovo Asilo Nido Comunale, il primo di San Tammaro e dell’intero ambito C8. Un Asilo Nido che rappresenta un’importante risorsa per il territorio e per le famiglie locali e che testimonia l’impegno dell’amministrazione comunale nell’investire su servizi e infrastrutture moderne per la propria comunità.













