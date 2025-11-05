Terra dei Fuochi. Bifaro (Fdi): dal Governo arriva la prima risposta dopo anni di immobilismo locale

Condividi

Dopo anni di silenzio e immobilismo da parte del Comune e della Regione,

arriva finalmente un primo segnale concreto dal Governo per la Terra dei

Fuochi.

Con il nuovo Decreto Terra dei Fuochi, vengono stanziati 15 milioni di euro per

le bonifiche: non è una cifra risolutiva, ma rappresenta un primo passo

importante verso il risanamento di un territorio martoriato.

Rispetto a ciò che non è stato fatto in dieci anni di malgoverno della sinistra,

questo intervento segna una netta inversione di rotta.

Il Governo dimostra di voler affrontare con serietà e responsabilità una delle

emergenze ambientali più gravi del Mezzogiorno, mentre le istituzioni locali

restano ferme.

Dopo anni di promesse mancate, finalmente si interviene con risorse concrete

per ridare dignità e futuro a un territorio abbandonato. È solo l’inizio, ma è un

segnale chiaro che qualcosa sta cambiando

EMANUELE MARIA BIFARO

