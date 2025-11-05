Lanni, l’accoltellatore di Milano recidivo, era stato dichiarato dal tribunale non più socialmente pericoloso

Condividi

Nel 2024 il tribunale di sorveglianza dichiarò “non più socialmente pericoloso” Vincenzo Lanni, il 59enne che lunedì mattina in piazza Gae Aulenti ha accoltellato alle spalle una donna di 43 anni, manager di Finlombarda.

L’uomo, ora in carcere per tentato omicidio venne dichiarato non più socialmente pericoloso dal tribunale di sorveglianza, nel dicembre 2024, e per il 59enne non fu rinnovata la misura di sicurezza per pericolosità sociale di permanenza nella Rems.

Lanni, che nel 2015 aveva accoltellato in una sola giornata due anziani in provincia di Bergamo, era libero perché aveva finito di scontare la sua pena. L’uomo, ex programmatore informatico e appassionati di scacchi, stava facendo un percorso di reinserimento in una comunità che nei giorni scorsi lo aveva allontanato per cattiva condotta. Sul percorso giudiziario sono in corso gli accertamenti della procura di Milano che sta facendo approfondimenti e acquisendo i vari atti.













