LADRI SCATENATI AL BIVIO TRA MUGNANO, MARANO E CHIAIANO: IN MASERATI E VIA CON LA CASSA AUTOMATICA DI UN NEGOZIO

Condividi

Visite: 806

93 Visite

Paura, l’altra notte, al bivio tra Marano, Chiaiano e Mugnano, dove una banda di ladri ha messo a segno un colpo fulmineo in un esercizio commerciale della zona. I malviventi, con il volto coperto e a bordo di una Maserati, hanno agito con estrema rapidità: in meno di quattro minuti hanno forzato la serranda, legato la cassa automatica con una fune e l’hanno trascinata via a tutta velocità, lasciando dietro di sé solo danni e caos.

L’allarme è scattato subito dopo, quando alcuni residenti, svegliati dal frastuono, hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del furto e individuare i responsabili.

Gli agenti stanno esaminando le immagini delle telecamere e raccogliendo eventuali testimonianze utili. Ancora da quantificare il bottino, ma il colpo appare chiaramente pianificato nei minimi dettagli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti