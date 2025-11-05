Scambio elettorale ed estorsione, 6 arresti tra Bari e Foggia. Indagato sindaco di Modugno

Condividi

Visite: 26

31 Visite

Sei arresti tra Bari e Foggia. A dare esecuzione alle misure cautelari personali in carcere dalle primissime ore di stamattina i finanzieri: “Sono indagati, a vario titolo, per il reato di scambio elettorale politico mafioso, estorsione e detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo”, fa sapere in una nota la procura di Bari.

Nell’ambito dell’inchiesta risulta indagato Nicola Bonasia, sindaco di Modugno, in provincia di Bari.

L’operazione è l’epilogo di indagini, coordinate dalla stessa procura ed eseguite dal Gico del Nucleo Pef Bari con il Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, dalle quali, secondo gli inquirenti, sarebbe emerso un “accordo, per le elezioni amministrative del giugno 2020 nel Comune di Modugno, tra esponenti di spicco della criminalità organizzata barese – clan Parisi – ed attori della politica locale candidati in quella tornata elettorale” e “diversi episodi estorsivi perpetrati da un imprenditore del foggiano, ai danni di imprenditori agricoli, sfruttando la caratura criminale di uno dei medesimi esponenti del clan”.

In particolare è stato accertato come un candidato nelle elezioni al Consiglio comunale nella tornata elettorale del 2020, poi effettivamente eletto, abbia ‘acquistato’ voti da esponenti del clan Parisi del quartiere Japigia del capoluogo in cambio di denaro e della disponibilità a soddisfare le esigenze del gruppo mafioso. Inoltre avrebbe fatto da tramite in occasione del ballottaggio, per procacciare voti al candidato sindaco, poi eletto allo stato attuale indagato e non colpito da misura personale), in cambio della promessa, poi mantenuta, di garantire l’assunzione ad un affiliato, il quale si è personalmente impegnato a procurare le preferenze. Secondo quanto accertato il candidato consigliere comunale avrebbe perseguito l’obiettivo di fare rapidamente e a tutti i costi “carriera politica”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti