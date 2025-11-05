REGIONALI, IL CONSIGLIO DI STATO SI PRONUNCIA SULLA LISTA FICO PRESIDENTE NON AMMESSA AD AVELLINO

Condividi

In attesa del verdetto delle urne, Roberto Fico conoscerà tra ventiquattro ore quello sul destino della sua lista irpina. Domani il Consiglio di Stato discuterà il ricorso presentato contro la ricusazione della squadra “Fico Presidente” dalla circoscrizione Avellino ad opera della commissione elettorale territoriale e confermata dal Tar di Salerno. I giudici della V sezione del Consiglio di Stato valuteranno l’impugnazione della sentenza del Tar proposta dai quattro candidati irpini, Maria Laura Amendola, Franco Fiordellisi, Luigi Famiglietti e Silvana Acierno. Il loro cammino elettorale si è stoppato ai nastri di partenza.













