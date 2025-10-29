Marano, cede la strada al corso Europa nel pomeriggio: paura tra i residenti, sul posto anche il prefetto

Condividi

Visite: 190

20 Visite

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi al confine con Mugnano, dove un tratto del manto stradale del Corso Europa ha improvvisamente ceduto, aprendo una profonda voragine. Secondo le prime verifiche, il cedimento sarebbe stato causato da un guasto alla rete fognaria sottostante.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Marano, i tecnici comunali e gli operai incaricati della messa in sicurezza dell’area. A seguire da vicino la situazione anche il prefetto Cardellicchio, che ha voluto verificare di persona le condizioni del tratto stradale e lo stato degli interventi.

L’area interessata è stata immediatamente transennata e il traffico deviato per motivi di sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo tanto spavento tra i residenti e gli automobilisti che si trovavano a passare nella zona.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti