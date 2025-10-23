Prefettura di Napoli. 11 interdittive antimafia a carico di aziende dell’indotto della Juve Stabia: ecco i nomi

Condividi

La prefettura di Napoli ha adottato oggi 11 interdittive antimafia a carico di altrettante società operanti nell’indotto economico della squadra di calcio Juve Stabia.

I provvedimenti sono stati emessi a seguito dell’adozione del decreto della misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria, nei confronti della società sportiva di Castellammare di Stabia, da parte del Tribunale di Napoli su proposta congiunta del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e del questore.

La misura fa seguito ad una complessa attività investigativa dalla quale è emerso un sistema di condizionamento della gestione economica della società calcistica da parte del clan camorristico attivo sul territorio di riferimento.

Le imprese interdette gestivano una serie di servizi per conto della società sportiva quali le attività di portierato, di sicurezza, di stewarding, di ticketing, di catering, di pulizia, nonché i connessi servizi sanitari e di trasporto della prima squadra. Le aziende si sono rivelati permeabili e a rischio di infiltrazioni criminali, interessando l’intera struttura gestionale e la filiera dei servizi connessi della Juve Stabia.

Ecco le azienda interdette:

I. VIP SECURITY SRLS con sede legale a Piano di Sorrento

2. BAGNI DELLE SIRENE SAS DI LUNGARINI MARIA & C. – con sede legale a Piano di Sorrento

3. L.C.A. SECURITY BY I.S.A. DI D’ESPOSITO LUIGI I.I. – con sede legale a Piano di Sorrento

4. MICHELE SHOW DI VITELLI LUCIA I.I. – con sede in Castellammare di Stabia

5. ECO C. SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA- con sede a Gragnano

6. PRO ECO SRLS, PI. 10348191213 con sede in Castellammare di Stabia

7 . NEW LIFE DI AMENDOLA DANIELE 1.1.-PI. 04720471210 – con sede in Castellammare di Stabia

8 . NAPODOS DI NAPODANO ALESSANDRO I.I. – con sede in Castellammare di Stabia

9 . BAR DAVIDOS DI LEONILDA DI PALMA – con sede in Castellammare di Stabia

10. OSCURATO S.R.L.S. – con sede in Castellammare di Stabia

11. LE SORGENTI SRL – con sede in Castellammare di Stabia

Si precisa che tali interdittive hanno natura amministrativa e non incidono sulla sfera penale dei soggetti destinatari. Le imprese interessate possono proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale o al Consiglio di Stato.













