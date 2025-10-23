Lo scandalo scommesse travolge l’Nba: due arrestati, coinvolta la mafia di New York

Condividi

Terry Rozier e Chauncey Billups, rispettivamente guardia dei Miami Heat e coach dei Portland Blazers in Nba, sono stati arrestati giovedì mattina il primo per un’indagine dell’Fbi sulle scommesse sportive, il secondo per un’operazione di poker illegale legata alla mafia. A lanciare la notizia choc negli Usa è stato l’insider di Espn Shams Charania su X. Per quanto riguarda Rozier, si trovava in quel momento in un hotel di Orlando, in Florida, con la sua squadra dopo aver perso contro gli Orlando Magic nella gara d’esordio della nuova stagione Nba. Rozier non era sceso in campo: da capire adesso se sia solo per una decisione tecnica del coach Erik Spoelstra o per altro.

Secondo quanto riportato da ABC News fra gli arresti ci sarebbe anche quello di Damon Jones, 49 anni, ex giocatore Nba dal 1998 al 2009 e assistente allenatore dei Cleveland Cavaliers dal 2016 al 2018. Il suo caso sarebbe collegato a quello di Terry Rozier: i due sarebbero tra le sei persone accusate dall’Fbi di gioco d’azzardo criminale, utilizzando informazioni riservate per piazzare scommesse illegali

Rozier – che nel 2018 ha anche giocato le finali di Conference con i Boston Celtics – era al centro delle indagini da tempo per un caso di presunte scommesse illegali. Nello specifico si parla di una partita del marzo del 2023 tra Charlotte, in cui allora giocava Rozier, e New Orleans. I bookmaker di diversi stati avevano segnalato un insolito flusso enorme di puntate sulle statistiche di Rozier in vista di quella partita.

Un’impennata inaspettata di scommesse, tra cui ben 30 in poco più di mezz’ora da parte di uno scommettitore professionista per un totale di 13.759 dollari, è arrivata all’improvviso, con tutti gli scommettitori che puntavano sull’under sui punti, i rimbalzi e gli assist di Rozier, costringendo i bookmaker a chiudere le scommesse sul giocatore. Rozier scese in campo soltanto per 10 minuti in quella partita, prima di uscire per un problema al piede.













