Marano, Rescigno (Anticamorra): “Querelerò l’ex consigliera Fanelli per le gravi affermazioni diffamatorie contenute in articoli e post social”

«A seguito delle gravi e reiterate affermazioni diffamatorie e totalmente infondate diffuse dalla signora Stefania Fanelli, ex consigliera di Marano (sciolto di recente per mafia), attraverso articoli di stampa e successivi post sui social network, ho deciso – dopo un consulto con i miei legali – di presentare querela dinanzi alla Procura della Repubblica.

Le accuse formulate nei miei confronti, pubblicate su una testata online e poi rilanciate attraverso i canali social della stessa Fanelli, superano ogni limite del legittimo confronto politico, configurando un evidente attacco personale e istituzionale.

Ritengo mio dovere tutelare la mia persona e l’onorabilità dell’istituzione che rappresento, affinché sia l’Autorità Giudiziaria a valutare la gravità e la falsità delle dichiarazioni rese. Mi costituirò, altresì, parte civile nell’eventuale processo, per ottenere il pieno riconoscimento dei danni morali e d’immagine subiti». – è quanto afferma in una nota il Presidente della Commissione speciale Anticamorra e Beni Confiscati del Consiglio Regionale della Campania, Carmela Rescigno.













