Mastella chiude al centrodestra e rilancia: “Non voglio stare con Martusciello”

Si accende la campagna elettorale in Campania a poche settimane dal voto regionale del 23 e 24 novembre. Mentre nel centrodestra prevale un cauto ottimismo per una rimonta considerata ormai “a portata di mano”, dal fronte opposto arriva un segnale politico destinato a far discutere: Clemente Mastella ha confermato che il suo gruppo sosterrà ufficialmente il centrosinistra.

L’annuncio è arrivato durante un partecipato incontro al Panart di Carinaro, in occasione della presentazione della candidatura di Marcello De Rosa, ex sindaco di Casapesenna. Davanti a una platea gremita, Mastella ha spiegato le ragioni della sua scelta e non ha risparmiato una stoccata all’eurodeputato di Forza Italia Fulvio Martusciello: «Non mi piace essere nella stessa squadra di Martusciello, non mi piace proprio», ha dichiarato tra gli applausi del pubblico.

Parole nette, che sanciscono una rottura ormai definitiva con il centrodestra, proprio mentre la coalizione tenta di compattarsi attorno alla candidatura di Edmondo Cirielli. Secondo quanto dichiarato da Martusciello, infatti, Cirielli sarebbe oggi “indietro solo di tre punti percentuali” rispetto a Roberto Fico, candidato del campo progressista.

Nel centrodestra si respira comunque fiducia. “La partita è apertissima”, ha assicurato Martusciello, citando sondaggi che mostrerebbero una rimonta significativa: da un iniziale svantaggio di oltre venti punti, il distacco si sarebbe quasi azzerato. “La Campania non è più una regione persa per il centrodestra”, ha ribadito Cirielli nel corso degli ultimi incontri elettorali.

Tuttavia, dietro l’entusiasmo delle cifre, emergono tensioni e divergenze interne. La scelta di Mastella, che rappresenta una parte significativa dell’area centrista, viene letta da molti osservatori come un segnale politico importante, capace di influenzare gli equilibri di una campagna elettorale che si annuncia sempre più incerta e combattuta.