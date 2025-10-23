Giugliano, Capuano sarà tesserato nelle prossime ore e domenica sarà in panchina a Monopoli

Condividi

Ezio Capuano è pronto a iniziare la sua nuova avventura sulla panchina del Giugliano. Il tecnico campano, reduce dal contenzioso legale con il Trapani risolto a suo favore, sarà regolarmente in panchina domenica nella sfida esterna contro il Monopoli. Il tesseramento sarà perfezionato nella giornata di domani (le tempistiche federali non hanno consentito al Giugliano di completarlo nella giornata odierna), consentendogli di guidare la squadra già nel prossimo turno di campionato.

L’allenatore sarà presentato ufficialmente nelle prossime ore o, al massimo, all’inizio della prossima settimana, presso lo stadio De Cristofaro. Con Capuano il Giugliano punta a dare una svolta alla stagione, facendo leva sull’esperienza e sul carisma di un tecnico che in Serie C ha sempre lasciato il segno.













