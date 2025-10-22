Agguato a Quarto, emergono nuovi dettagli: feriti due uomini vicini al clan Orlando-Polverino

Condividi

Emergono nuovi elementi sull’agguato avvenuto nella giornata di ieri a Quarto.

Le persone colpite da colpi d’arma da fuoco sono Mario Verde, 35 anni, già noto alle forze dell’ordine e ritenuto esponente del clan Orlando-Polverino di Marano, e Pasquale Catuogno, detto “Dragon Ball”, considerato anch’egli vicino al gruppo criminale dei maranesi.

I due sarebbero stati raggiunti dai colpi a breve distanza l’uno dall’altro, in circostanze ancora in fase di accertamento.

Verde è stato trasportato all’ospedale di Pozzuoli, dove è stato ricoverato e ha trascorso la notte sotto osservazione, mentre Catuogno è stato dimesso dopo le cure ricevute.

Sulla duplice gambizzazione indagano i Carabinieri del Nucleo Operativo di Pozzuoli, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Entrambi i feriti, secondo quanto trapela, avrebbero fornito una versione dei fatti ritenuta poco veritiera, sostenendo di essere stati vittime di una rapina, ipotesi che gli investigatori considerano poco plausibile alla luce dei riscontri finora emersi.

Gli inquirenti non escludono che l’episodio possa essere collegato a nuove tensioni criminali nell’area maranese-flegrea.













