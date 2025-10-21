DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO, ACCOLTO IL RICORSO DELLA REGIONE. STOP AL TAGLIO DEI DIRIGENTI IMPOSTO DAL MINISTERO

Condividi

Il TAR Campania – con sentenza n. 6842 del 21.10.2025 – ha accolto il ricorso della Regione Campania contro il diniego del Ministero dell’Istruzione di rideterminare il contingente di dirigenti scolastici e di dirigenti amministrativi per gli anni scolastici 2024/25, 2025/26 e 2026/27, in applicazione della legge 197/2022 (che ha introdotto la riforma del sistema scolastico nazionale nota come “ridimensionamento”), che impone di calcolare il numero di essi tenendo conto del numero effettivo di alunni iscritti per ogni anno scolastico per ogni Regione, anziché sulla mera base di previsioni statistiche, basate sul decremento nazionale della natalità.

Si tratta di un risultato straordinario a difesa dell’autonomia scolastica e delle scuole della Campania, per evitare tagli di risorse e personale. Grande soddisfazione per questo risultato, che conferma la straordinaria attenzione della Regione Campania per il mondo della scuola.

La sentenza impone di riaprire sul tema il dialogo con le istituzioni regionali, cogliendo il divario esistente tra i dati dell’Ufficio scolastico regionale sugli iscritti effettivi in Campania e quelli astrattamente presunti dai Ministeri.













