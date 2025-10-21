Bimbo di 12 anni precipita dalla finestra: voleva salutare la sorellina appena uscita

Condividi

Visite: 191

69 Visite

Si è sporto dal balcone di casa per salutare la sorella che stava andando via, ma ha perso l’equilibrio ed è precipitato dal terzo piano. Tragedia questa mattina, poco dopo le 11, in via Beniamino De Ritis (zona Tiburtina) dove un bambino di 12 anni è caduto dal balcone della casa vacanze in cui alloggiava insieme alla famiglia, arrivata a Roma per una festa di laurea. Le urla della madre, che ha visto il figlio precipitare giù non riuscendo a salvarlo, hanno attirato l’attenzione di passanti e condomini che hanno chiamato subito i soccorsi. Il piccolo è ora al Bambino Gesù dove è ricoverato dopo essere stato operato d’urgenza. Il piccolo si chiama Rocco, ha un fratello e una sorella.













Commenti