Pozzuoli punta sul futuro del commercio: costituito il Distretto Urbano del Commercio

Ieri mattina, 20 Ottobre 2025, è stato ufficialmente costituito il Distretto Urbano del Commercio di Pozzuoli (DUC Pozzuoli), un nuovo e importante strumento di sviluppo territoriale che segna l’avvio di una fase di collaborazione strutturata tra istituzioni e associazioni di categoria per la crescita del commercio e la valorizzazione della città.

Sono stati sottoscritti l’Atto Costitutivo e lo Statuto del DUC Pozzuoli, alla presenza di Liliana Langella, rappresentante legale dell’AICAST Imprese Italia – Unione Regionale Campania, Nicola Scamardella, presidente di Confcommercio Pozzuoli, Giampaolo Marcellini, presidente di Unimpresa Area Flegrea, e del Sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.

I quattro firmatari, in qualità di soci fondatori, comporranno il Consiglio Direttivo del DUC Pozzuoli, che guiderà la programmazione e le strategie del nuovo distretto. Il DUC Pozzuoli nasce come associazione senza fini di lucro con l’obiettivo di sostenere le imprese locali, migliorare la qualità urbana, promuovere iniziative di marketing territoriale, eventi e attività culturali, e rendere la città più attrattiva per residenti e visitatori.

“Con la nascita del DUC Pozzuoli — ha dichiarato il Sindaco Luigi Manzoni — avviamo una nuova stagione di cooperazione tra amministrazione comunale e mondo delle imprese. È uno strumento concreto per sostenere il commercio di prossimità, migliorare la qualità urbana e rendere Pozzuoli sempre più attrattiva per residenti e visitatori.”

“Ringrazio il Comune di Pozzuoli per la fiducia e la collaborazione nella costituzione del Distretto Urbano del Commercio – DUC Pozzuoli. Un’iniziativa importante per sostenere le imprese locali, migliorare i servizi e rendere la nostra città ancora più attrattiva e accogliente. Insieme ad AICAST Campania, Unimpresa Intercomunale Area Flegrea e al Comune di Pozzuoli, Confcommercio Pozzuoli è pronta a fare la propria parte con impegno e visione per dare nuovo impulso al commercio cittadino e valorizzare le eccellenze del territorio”, ha dichiarato Nicola Scamardella, presidente di Confcommercio Pozzuoli.

“Finalmente è stata firmata la costituzione del “DUC Pozzuoli”, atto che si aspettava da molto tempo. Unimpresa Intercomunale Area Flegrea e Unimpresa Pozzuoli plaudono al raggiungimento di tale risultato ringraziando il Comune di Pozzuoli, la Confcommercio di Pozzuoli e Aicast Regionale, a nome di tutti gli operatori commerciali di Pozzuoli e si impegna sin da ora a lavorare in sinergia per raggiungere i migliori risultati possibili per il rilancio delle attività commerciali della nostra città e la valorizzazione delle nostre eccellenze”. hanno dichiarato Gianpaolo Marcellini, Presidente di Unimpresa Area Flegrea e Valentina Lerro, Presidente di Unimpresa Pozzuoli.

Liliana Langella, Presidente di Aicast Imprese Italia Unione regionale della Campania, ha aggiunto “In data 20 Ottobre abbiamo stipulato come Aicast l’atto costitutivo di Associazione del Distretto Urbano del Commercio detto anche DUC Pozzuoli. Siamo molto soddisfatti e ringraziamo il Sindaco di averci fatto partecipare alla nascita di questo progetto che in questo momento di gravi difficoltà per il Commercio Puteolano serve a risollevare le sorti dei Commercianti e del Comune tutto di Pozzuoli. Da parte nostra ci impegniamo a lavorare fattivamente insieme con le altre Associazioni datoriali per progetti che diano lustro alla città di Pozzuoli e un futuro lavorativo migliore ai suoi operatori commerciali”.

Con la costituzione ufficiale del DUC Pozzuoli, la città compie un passo decisivo verso un modello di sviluppo partecipato, sostenibile e innovativo, capace di mettere in rete pubblico e privato per rilanciare il commercio e la vita urbana.













