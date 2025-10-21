Afragola, Rescigno (Anticamorra): “Clima criminale sempre più preoccupante. Serve un Comitato per la Sicurezza urgente e un’operazione straordinaria sul territorio”

«L’agguato avvenuto nella tarda serata di lunedì ad Afragola, nella zona del Parco Sant’Antonio, dove ignoti hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro un bar ferendo tre persone, è l’ennesimo episodio di violenza che conferma la gravissima emergenza di sicurezza in cui versa quest’area della provincia di Napoli». – A dichiararlo è Carmela Rescigno, Presidente della Commissione regionale Anticamorra e Beni Confiscati, che lancia un appello forte e diretto alle istituzioni.

«Non è la prima volta che ad Afragola si verificano episodi del genere — prosegue Rescigno —. Negli ultimi mesi si è registrata una recrudescenza di azioni criminali che destano profonda preoccupazione: stese, attentati intimidatori, agguati nei locali pubblici, furti in scuole pubbliche. È evidente che si sta riaffermando un controllo del territorio da parte di organizzazioni malavitose che si muovono con arroganza e spregiudicatezza, nella totale sfida allo Stato».