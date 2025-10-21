Psv-Napoli, tutti espulsi i 180 tifosi fermati dalla polizia

«La sensazione è che si stia agendo più con logica di zona rossa e controllo di massa degli italiani che in risposta a singoli comportamenti violenti.

«È necessario chiarire quale sia la base normativa olandese che ha consentito il fermo e l’espulsione, nonché il contenuto del regolamento comunale in materia di assembramenti richiamato dalle autorità. Il fatto che anche chi fosse in possesso di un regolare biglietto sia stato allontanato o non potrà accedere allo stadio assume un rilievo particolare , perché si traduce in una misura percepita come punizione collettiva e mina il principio di responsabilità individuale, cardine dello Stato di diritto. Da questa mattina, peraltro, da quanto riferiscono, c’è un’inspiegabile caccia all’italiano che ha coinvolto anche alcuni giornalisti inviati . In qualità di tifoso e operatore del diritto ritengo opportuno un intervento coordinato delle Autorità per accertare eventuali violazioni procedurali, anche a livello europeo, e per pretendere piena trasparenza sui criteri adottati».

«L’intervento preventivo, seppure legittimo in linea di principio per motivi di ordine pubblico, deve essere calibrato e giustificato . Occorre verificare se l’azione sia stata proporzionata rispetto al rischio concreto e se le autorità abbiano rispettato il contraddittorio e i diritti fondamentali di libertà di circolazione e di riunione. I tifosi si erano riuniti pacificamente , come accade da sempre nelle trasferte europee».

«Sono in partenza per Eindhoven non solo per assistere alla partita ma anche per comprendere direttamente cosa sia accaduto e ascoltare le voci di chi ha vissuto questa vicenda. Solo dal confronto con i fatti e con i tifosi, peraltro pacifici, potremo capire se si è trattato davvero di prevenzione o di un eccesso di potere che rischia di intaccare diritti fondamentali e, paradossalmente, di alimentare tensioni invece di evitarle».

L’avvocato Coppola a CRC: «Tifosi a Eindhoven? Sono stati privati di tantissime libertà individuali: un vero e proprio abuso! C’è un clima teso in città: molti tifosi stanno ricevendo il medesimo trattamento. Credo che le autorità nazionali debbano intervenire a tutela dei citta.

«Ieri sera in un parcheggio nei pressi del centro cittadino di Eindhoven, dei tifosi del Napoli sono stati circondati dalle forze dell’ordine e privati di tantissime libertà individuali senza che sia stato ravvisato alcun tipo di reato. Si punisce l’atmosfera, come si legge dalla nota della Questura di Eindhoven, ovvero il fatto che ci fosse questo raggruppamento dei tifosi del Napoli. Sono stati individuati ed identificati all’interno di questo parcheggio, successivamente sono stati spostati in Questura, schedati e foto segnalati, ricevendo un provvedimento».

«Il Sindaco di Eindhoven, attraverso un ordinanza, aveva vietato raggruppamenti in giro per la città e, per questo motivo, i tifosi hanno ricevuto un’espulsione dal Comune di 24h con annullamento del biglietto della partita. Mi dicono di un clima teso in città: tutti i napoletani che camminano per strada vengono fermati, identificati, schedati ed, in alcuni casi, stanno ricevendo il medesimo trattamento. È normale trattare dei cittadini che fanno parte dell’area Schengen? Credo assolutamente di no. Credo che le autorità competenti, sportive e politiche, debbano intervenire per tutelare quello che, a mio avviso, è stato un vero e proprio abuso».

Non si può pensare che delle persone con regolare biglietto, che hanno investito delle risorse economiche in viaggio ed alloggio debbano essere allontanate dalla città senza un reale motivo.

«Il problema è capire se un’ordinanza del Sindaco possa essere applicata in questo modo. Credo che ci sia una violazione forte della libertà individuale. Ritengo che i napoletani abbiamo fatto un po’ da cavia a delle novità dal punto di vista del diritto comunitario: credo che la questione vada denunciata ai massimi livelli. Spero che le istituzioni nazionali intervengano per come sono stati trattati dei cittadini italiani».

Altri fermi

«I tifosi fermati fino alla scorsa notte erano 180, ma la polizia sta agendo anche oggi effettuando altri fermi, direi che siamo sicuramente oltre i 200 tifosi del Napoli fermati». Lo spiega l’avvocato Emilio Coppola, legale dei tifosi fermati ad Eindhoven alla vigilia del match di questa sera di Champions League tra il Psv e il Napoli. La polizia olandese sta infatti continuando i controlli in città fermando gruppi di tifosi, pur in assenza di scontri con i tifosi del Psv Eindhoven. I tifosi azzurri, dopo aver passato la notte in caserma, al momento sono stati rilasciati per fare ritorno nelle loro sistemazioni e tra oggi e domani rientreranno in città con i voli a suo tempo prenotati per il ritorno. Per loro niente stadio stasera.

In tutto sono 1700 i tifosi del Napoli possessori di un biglietto per il match di questa sera: «Hanno avuto – spiega il legale in riferimento ai fermati – l’equivalente del nostro foglio di via e quindi sono stati annullati i loro biglietti per lo stadio». Faranno discutere le modalità del fermo: «Uno dei giovani fermati ieri sera – spiega all’ANSA il legale – mi ha anche spiegato che quando sono stati identificati sono stati marchiati con un numero sulla mano e che li hanno tenuti per tutta la notte nella stazione di polizia con questo numero stampato addosso».