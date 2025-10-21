Regionali. Comunque vada, vincerà sempre lui: Vincenzo De Luca. I suoi fedelissimi sono a destra e a sinistra, sarà dunque determinante

Condividi

Visite: 205

36 Visite

Comunque vada a finire questa partita – che a tratti sembra una farsa più che una competizione elettorale – vince lui, Vincenzo De Luca. Vince anche senza candidarsi. Anzi, vince proprio perché non è candidato. O forse lo sarà? Negli ultimi giorni, il presidente uscente ha lasciato trapelare la possibilità di una sua discesa in campo in veste di semplice aspirante consigliere regionale. Un’ipotesi che, se confermata, trasformerebbe l’intera campagna elettorale in una marcia trionfale personale.

Che si candidi o meno, De Luca ha già vinto. Perché mentre gli altri si affannano a ricucire alleanze sghembe e contraddittorie, lui ha fatto quello che riesce a fare meglio: dividere per comandare. Ha sparpagliato il suo potere strategicamente tra destra e sinistra, piazzando fedelissimi, ex collaboratori, amministratori “grigi” ma influenti in entrambi gli schieramenti. Un sistema di equilibri incrociati che garantisce a De Luca l’egemonia anche dopo la fine formale del mandato.

La partita, insomma, non è tra Fico e Cirielli, ma tra chi riuscirà a non farsi fagocitare dal deluchismo, che non è solo una corrente politica, ma una mentalità, una rete, un modello di gestione del potere.

In tutto questo, il centrosinistra candida Fico, simbolo di un’antica purezza grillina ormai svanita. Per tenere insieme la coalizione ha dovuto digerire alleanze impensabili: dentro ci sono i Cesaro, i Mastella, e una serie di ex avversari politici trasformati in compagni di viaggio. Il tutto mentre Piero De Luca, figlio del presidente, è saldamente alla guida del PD regionale, vera centrale operativa del controllo del territorio.

Con buona pace di Fico, che si è ritrovato svuotato di contenuti e circondato da figure che un tempo avrebbe definito “impresentabili”, e con una coalizione che di rinnovamento ha ben poco.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti