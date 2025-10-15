CAMPANIA: CESARO, CONSIGLIERA REGIONALE IODICE ADERISCE A ITALIA VIVA

Condividi

Visite: 64

28 Visite

“Benvenuta a Maria Luigia Iodice, consigliera regionale della Campania, che aderisce a Italia Viva. Una grande professionista, un ottimo medico e una figura autorevole, che rafforza la comunità di Italia Viva in Campania, e che si ricandiderà il prossimo 22 e 23 novembre nella lista Casa Riformista. A lei l’augurio di un buon lavoro. Dopo il consigliere regionale Salvatore Aversano, passato ieri a Italia Viva e anch’egli candidato in Casa Riformista, arriva quindi un altro importante esponente della politica della città di Caserta, dove Italia Viva accresce la sua presenza”. Lo dice il coordinatore regionale della Campania di Italia Viva Armando Cesaro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti