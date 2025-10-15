REGIONALI, FICO PRESENTA LA SUA LISTA: “IL NOSTRO MANTRA E’ ANDARE A VOTARE”

“Il nostro mantra deve essere quello di andare a votare. Io chiedo al popolo campano di andare a votare: è fondamentale, è un elemento democratico da cui non si può prescindere, di cui non si può fare a meno, ma ogni elezione, e lo abbiamo visto anche in Toscana e in Calabria, ha meno votanti”. Ripartire dagli elettori, per evitare che alle prossime regionali del 23 e 24 novembre sia ancora una volta l’astensionismo il primo partito. E’ l’obiettivo di Roberto Fico che oggi a Napoli all’Hotel mediterraneo ha presentato la sua lista Fico Presidente.

La lista sarà presente in tutte le province della Campania ulteriore tassello per consolidare la coalizione Fico ha poi presentato i cinque capolista: per Napoli Giovanni Russo, per Salerno Alfonso Annunziata, per Caserta Virginia Anna Crovella, per Avellino Maria Laura Amendola, per Benevento Francesco Fiorillo.

Tra i punti del programma che non è stato ancora stilato ufficialmente occhio al commercio e alla sicurezza.

Fico stamane ha anche preso parte alla riunione 80 anni di Impresa, Futuro di Comunità: il ruolo della Confcommercio in Campania alla Stazione Marittima. Ad aprire i lavori Carlo Sangalli, presidente nazionale di Confcommercio Imprese per l’Italia.