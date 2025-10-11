Ornella Muti. “Ho tradito, sono stata tradita. Ma l’amore sano esiste ancora”

Condividi

Visite: 26

39 Visite

“Io ho sempre armato i miei nemici. Con tutta la mia allegria, tra l’altro, tipo: tieni, ti do la spada di fuoco! Ho fatto il mio casino. Ma nell’amore, quello sano, ci credo ancora”. Ornella Muti si racconta in un’intervista al Corriere della Sera, in occasione dell’uscita dell’autobiografia ‘Questa non è Ornella Muti’, in libreria dal 14 ottobre per La Nave di Teseo. “Ho tradito mio marito, che era ai tempi Federico Facchinetti, una cosa orribile. Forse ho tradito perché ero stata tradita, ma a volte è una scusa che uno si dà”, ammette.

“Se non ci fosse il dolore, potrei camminare nelle strade della realtà. Ma io vorrei tutto rosa, tutto leggero”, dice, parlando del suo bisogno di bellezza come rifugio. E poi, la confessione più intima: “Sgomento… Non ricordo un giorno in cui non l’abbia provato”. Un sentimento nato a quattro anni, quando fu lasciata in Svizzera senza spiegazioni: “Non fu un abbandono, ma lo vissi come tale”.

Sul cinema, il racconto è crudo: “Damiani mi girò la testa con un ceffone. Così almeno avrei pianto. Io, per dispetto, non piansi. Un’altra volta mi ha scudisciato le gambe con un frustino. Il medico vide i lividi e mi mise a riposo per quindici giorni”. E la risposta della produzione? “Dovete ringraziare il cielo che la facciamo lavorare”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti