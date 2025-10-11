CAMPANIA, CIRIELLI LANCIA LA SUA CORSA CON CINQUE (O SEI) LISTE: “UNITI PER CAMBIARE”

È partita ufficialmente la corsa elettorale di Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania. La prima uscita pubblica è andata in scena oggi a Palazzo Caracciolo, nel cuore di Napoli, dove si è tenuta la conferenza stampa con i rappresentanti delle forze politiche che sostengono la sua candidatura. Dopo settimane di tensioni interne, il messaggio è chiaro: la coalizione si presenta compatta, pronta a sfidare Roberto Fico e il centrosinistra.

Cinque liste (più una): la squadra del centrodestra

Le liste a sostegno di Cirielli saranno cinque, con una possibile sesta in via di definizione. La formazione del centrodestra comprende:

Fratelli d’Italia – Il simbolo riporterà anche il nome di Cirielli insieme a quello della leader nazionale Giorgia Meloni: “Giorgia Meloni per Cirielli”. Lega – Anche il Carroccio, guidato in Campania da Gianpiero Zinzi, inserirà il nome del candidato nel proprio logo. Zinzi promette una campagna “concreta, lontana dagli slogan”, e attacca il centrosinistra per dieci anni di promesse mancate. Forza Italia – Il partito di Antonio Tajani rilancia con un messaggio di lealtà e coesione. “Saremo leali con Cirielli, lavoriamo per allargare il consenso del centrodestra”, ha dichiarato il vicepremier. Noi Moderati – Presenza fissa nelle coalizioni del centrodestra, il partito centrista sarà della partita anche in Campania. Cirielli Presidente – Lista personale del candidato, punta a raccogliere consensi trasversali e civici.

+1: La scommessa della Democrazia Cristiana – Al momento in fase di valutazione, potrebbe aggiungersi una sesta lista legata alla rinata DC, che porterebbe un ulteriore contributo simbolico e strategico alla coalizione.

Una coalizione ricucita dopo le polemiche

La conferenza stampa di oggi è servita anche a mettere fine, almeno ufficialmente, alle polemiche interne che avevano agitato le acque nelle scorse settimane, soprattutto tra Cirielli e alcuni alleati storici come Fulvio Martusciello (Forza Italia). Il centrodestra ha voluto mostrare un fronte unito, con tutti i principali esponenti regionali al fianco del candidato.

Export, Made in Italy e attacco a Fico

Durante l’inaugurazione della Casa del Made in Italy a Caserta, tenutasi ieri, Cirielli ha già lanciato i primi messaggi programmatici, puntando sul rilancio dell’export campano: “La Campania ha una fortissima tradizione imprenditoriale, ma contribuisce solo per il 3,5% all’export nazionale. Dobbiamo cambiare passo.”

Sul piano politico, il candidato ha risposto con una battuta all’ex presidente della Camera Roberto Fico, che lo aveva provocato chiedendosi “come farà a fare campagna con Martusciello”. «Per ora gli risponde De Luca», ha detto Cirielli ridendo, lasciando intendere che gli equilibri del centrosinistra siano tutt’altro che solidi.

Oggi il via ufficiale, poi il confronto entrerà nel vivo

L’appuntamento di oggi a Napoli segna quindi l’inizio ufficiale di una campagna elettorale destinata a diventare incandescente. I primi scambi tra Cirielli e Fico sono stati relativamente soft, ma il clima promette di scaldarsi: fioretto ora, sciabola dopo. Con una certezza: la sfida per la guida della Campania è appena cominciata.