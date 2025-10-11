CAMPANIA, CIRIELLI LANCIA LA SUA CORSA CON CINQUE (O SEI) LISTE: “UNITI PER CAMBIARE”

62 Visite
È partita ufficialmente la corsa elettorale di Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania. La prima uscita pubblica è andata in scena oggi a Palazzo Caracciolo, nel cuore di Napoli, dove si è tenuta la conferenza stampa con i rappresentanti delle forze politiche che sostengono la sua candidatura. Dopo settimane di tensioni interne, il messaggio è chiaro: la coalizione si presenta compatta, pronta a sfidare Roberto Fico e il centrosinistra.
Le liste a sostegno di Cirielli saranno cinque, con una possibile sesta in via di definizione. La formazione del centrodestra comprende:
Fratelli d’Italia – Il simbolo riporterà anche il nome di Cirielli insieme a quello della leader nazionale Giorgia Meloni: “Giorgia Meloni per Cirielli”.
Lega – Anche il Carroccio, guidato in Campania da Gianpiero Zinzi, inserirà il nome del candidato nel proprio logo. Zinzi promette una campagna “concreta, lontana dagli slogan”, e attacca il centrosinistra per dieci anni di promesse mancate.
Forza Italia – Il partito di Antonio Tajani rilancia con un messaggio di lealtà e coesione. “Saremo leali con Cirielli, lavoriamo per allargare il consenso del centrodestra”, ha dichiarato il vicepremier.
Noi Moderati – Presenza fissa nelle coalizioni del centrodestra, il partito centrista sarà della partita anche in Campania.
Cirielli Presidente – Lista personale del candidato, punta a raccogliere consensi trasversali e civici.
+1: La scommessa della Democrazia Cristiana – Al momento in fase di valutazione, potrebbe aggiungersi una sesta lista legata alla rinata DC, che porterebbe un ulteriore contributo simbolico e strategico alla coalizione.
La conferenza stampa di oggi è servita anche a mettere fine, almeno ufficialmente, alle polemiche interne che avevano agitato le acque nelle scorse settimane, soprattutto tra Cirielli e alcuni alleati storici come Fulvio Martusciello (Forza Italia). Il centrodestra ha voluto mostrare un fronte unito, con tutti i principali esponenti regionali al fianco del candidato.
Durante l’inaugurazione della Casa del Made in Italy a Caserta, tenutasi ieri, Cirielli ha già lanciato i primi messaggi programmatici, puntando sul rilancio dell’export campano: “La Campania ha una fortissima tradizione imprenditoriale, ma contribuisce solo per il 3,5% all’export nazionale. Dobbiamo cambiare passo.”
Sul piano politico, il candidato ha risposto con una battuta all’ex presidente della Camera Roberto Fico, che lo aveva provocato chiedendosi “come farà a fare campagna con Martusciello”. «Per ora gli risponde De Luca», ha detto Cirielli ridendo, lasciando intendere che gli equilibri del centrosinistra siano tutt’altro che solidi.
L’appuntamento di oggi a Napoli segna quindi l’inizio ufficiale di una campagna elettorale destinata a diventare incandescente. I primi scambi tra Cirielli e Fico sono stati relativamente soft, ma il clima promette di scaldarsi: fioretto ora, sciabola dopo. Con una certezza: la sfida per la guida della Campania è appena cominciata.