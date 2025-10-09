La malattia misteriosa a Cuba: “Scenario complesso associato ad arbovirus”

Condividi

“Perdi l’appetito, perdi peso e forza alle mani e alle gambe, dolori terribili ti fanno venire voglia di non alzarti più dal letto”. E poi la febbre che fa sudare e sudare. Sono le testimonianze raccolte giorni fa in un reportage di ‘Girón’, organo di stampa della provincia di Matanzas a Cuba, che descrivono i sintomi di quella che inizialmente era stata inquadrata nell’area come un’epidemia virale misteriosa. A distanza di diversi giorni da quando i sintomi hanno cominciato a colpire un numero significativamente elevato di persone, il media cubano torna a fare il punto della situazione, spiegando che si sta fronteggiando un complesso scenario epidemiologico associato ad arbovirus. E a Cárdenas, una delle città epicentro, è in corso un’attività intensiva che include la mappatura completa dei rischi, consigli alla popolazione e disinfestazioni a tappeto.

Il punto su Cuba in un report

La situazione di Cárdenas, si chiarisce, rientra nel quadro epidemiologico che sta caratterizzando la provincia di Matanzas, dove le autorità sanitarie stanno dando la priorità al controllo della Dengue, per via del suo potenziale di gravità, anche se riconoscono la circolazione simultanea anche di Chikungunya e in misura minore di altre arbovirosi (come Oropouche). La strategia, come spiegato dagli esperti, prevede la mobilitazione di tutti gli organismi a più livelli e coinvolge la popolazione in una campagna che punta a contrastare non solo la zanzara vettore, riporta la testata, ma anche a creare un ambiente più sano per prevenire altri contagi e malattie. Dopo la mappatura dei rischi, sono state avviate disinfestazioni nelle zone colpite e sanificazioni. Si è lavorato anche sulla capacità di risposta a livello ospedaliero, con particolare attenzione alla disponibilità dei posti letto e a misure per garantire il ricovero immediato dei pazienti.













