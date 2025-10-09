STUDENTESSA TRAVOLTA E UCCISA MENTRE VA A SCUOLA: AVEVA 17 ANNI

Condividi

All’alba di oggi, giovedì 9 ottobre, una ragazza di appena 17 anni è stata travolta da un’auto in via Edmondo Brian a Precenicco. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30 del mattino. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, ma ogni tentativo di rianimarla si è rivelato inutile. La dinamica dell’investimento è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto in quei drammatici istanti.













