Edmondo Cirielli, il generale in corsa per la Campania: il centrodestra punta sul salernitano rivale di De Luca

Sarà Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e storico esponente di Fratelli d’Italia, il candidato del centrodestra per la presidenza della Regione Campania alle elezioni del 23-24 novembre. A sfidarlo sarà Roberto Fico, già in campo da settimane come rappresentante del cosiddetto “campo largo”.

Classe 1964, originario di Nocera Inferiore, Cirielli è noto non solo per il suo lungo percorso politico, ma anche per una solida formazione militare. Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, è Generale di Brigata dei Carabinieri in ausiliaria, con un curriculum che comprende la Scuola Militare Nunziatella, l’Accademia di Modena, la Scuola militare di Alpinismo di Aosta e quella di Paracadutismo di Pisa.

La carriera politica di Cirielli prende il via nel 1995 con l’elezione nel consiglio regionale della Campania sotto le insegne di Alleanza Nazionale, raccogliendo oltre 16.000 preferenze. Da allora, è stato deputato in più legislature, assumendo diversi ruoli istituzionali.

Nel 2005, si rende protagonista della cosiddetta “legge Cirielli”, una riforma del codice penale che riduce i termini di prescrizione. Tuttavia, lo stesso Cirielli prenderà poi le distanze dal testo definitivo, profondamente modificato in aula. La legge, ribattezzata dalla stampa “Salva Previti”, è stata al centro di roventi polemiche per il suo effetto sulla giustizia penale, in particolare per l’aumento dei reati caduti in prescrizione.

Dal 2009 al 2012 ha guidato la Provincia di Salerno, dove ha costruito un solido consenso territoriale, tanto da guadagnarsi il soprannome di “sponsor del Principato di Salerno”. Nel 2012 è tra i fondatori di Fratelli d’Italia, partito in cui oggi è figura centrale, facendo parte dell’ufficio di presidenza nazionale.

Cirielli si presenta alla guida di una coalizione che punta a riportare la Campania sotto la guida del centrodestra dopo due mandati consecutivi di Vincenzo De Luca. Forte di un profilo istituzionale e militare, Cirielli dovrà ora confrontarsi con il progetto progressista rappresentato da Fico, in un’elezione che si preannuncia cruciale per gli equilibri politici del Sud.