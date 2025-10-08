Incidente mortale: un video inedito riapre i dubbi sulla morte di Andrea Mellone. Papà Gennaro: “Mio figlio non è caduto da solo”

Condividi

A oltre un anno di distanza dalla tragedia, tornano i riflettori sul caso di Andrea Mellone, il 17enne di Marano morto il 1 febbraio dello scorso anno in un incidente avvenuto a Chiaiano. Il ragazzo era alla guida del suo scooter quando, per cause inizialmente ritenute accidentali, si schiantò contro un palo della pubblica illuminazione. Fu trasportato al Cardarelli in condizioni gravissime, ma non riuscì a sopravvivere.

Andrea era figlio di Gennaro Mellone, noto bancario in servizio presso un istituto di credito di via Merolla a Marano, conosciuto anche per la sua passione per il canto. Sin dal primo momento, il padre ha espresso dubbi sulla dinamica dei fatti, sostenendo che non si fosse trattato di un semplice incidente.

Ora, un video inedito, in possesso dello stesso Gennaro Mellone, riapre interrogativi mai del tutto sopiti. Le immagini mostrano Andrea pochi istanti prima dell’impatto. In sella al suo scooter, il ragazzo si volta più volte, come se stesse osservando qualcosa con preoccupazione alle sue spalle. Poco distante da lui, si intravede un’automobile che lo segue a breve distanza.

Il filmato non chiarisce del tutto la dinamica dello schianto, ma rafforza la sensazione che Andrea possa aver avuto una reazione improvvisa causata da ciò che stava accadendo dietro di lui.

La magistratura ha già disposto l’archiviazione dell’indagine, ritenendo manchino elementi probatori certi per configurare responsabilità di terzi. Ma per il padre, che continua a cercare risposte, il nuovo video rappresenta un tassello importante. E rilancia la domanda rimasta senza risposta per oltre un anno: cosa è davvero accaduto quella sera?













