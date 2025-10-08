Castellammare, si finge cieco per venti anni e incassa la pensione: quando faceva i bancomat ci vedeva benissimo

Le indagini svolte dalla Compagnia della Guardia di Finanza Castellammare di Stabia e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata sono partite dopo un decreto di sequestro preventivo per equivalente per l’importo di 124.794,05 euro, eseguito un anno fa già nei confronti dei due coniugi stabiesi, ed era già emerso come il falso cieco conducesse una vita senza necessità di ausilio. Inoltre, è emersa la capacità dell’uomo di orientarsi in luoghi pubblici affollati e negli spazi, anche non frequentati quotidianamente, senza mostrare alcun tipo di impedimento o indecisione, nonché di svolgere quotidiane operazioni, come le interazioni con uno sportello bancomat o il riporre il denaro nel proprio portafogli dopo aver ricevuto – e controllato – il resto per una commissione effettuata in un esercizio commerciale, incompatibili con una condizione di cecità assoluta. Nonostante il sequestro, i due coniugi avrebbero indotto nuovamente in errore l’Inps, presentando ulteriore documentazione medica, risultata falsa. In base a quei certificati, non era stata ritenuta necessaria la prescrizione di ulteriori esami strumentali e confermava la condizione di cecità assoluta dell’uomo, ma dalla visione dei video un dirigente dell’Asl Napoli 3 Sud e un medico oculista consulente della Procura di Torre Annunziata hanno ritenuto che l’uomo avesse posto in essere azioni assolutamente incompatibili con la condizione di cecità assoluta.