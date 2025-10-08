Chirurgia urologica all’avanguardia, al Santobono di Napoli innovativo robot per la calcolosi dei bambini.

Condividi

All’Ospedale Santobono di Napoli un innovativo robot per il trattamento della calcolosi nei bambini.

L’Unità Operativa Complessa di Urologia Pediatrica del Santobono è il primo centro pediatrico ad adottare questa particolare tecnologia. Il progetto è stato reso possibile grazie al sostegno dell’ETS (Ente del Terzo Settore) “S.O.S. Santobono”.

“In passato gli strumenti endoscopici venivano manovrati manualmente, il nuovo robot – spiega Giovanni Di Iorio, direttore della Urologia Pediatrica – dispone di un braccio multifunzione in grado di guidare con precisione millimetrica (elemento cruciale in età pediatrica, dove gli spazi anatomici sono estremamente ridotti) lo strumento endoscopico flessibile fino a localizzare il calcolo. Una volta raggiunto, possiamo procedere alla sua polverizzazione grazie a un innovativo laser ibrido al tullio”.

“Negli ultimi anni – aggiunge – l’incidenza della calcolosi reno-ureterale in età pediatrica è aumentata di circa il 20%, probabilmente per le mutate abitudini alimentari e per l’aumento dell’obesità infantile”.

“L’Ospedale Santobono si conferma all’avanguardia grazie alle sinergie tra la Nefrologia Pediatrica, diretta da Gabriele Malgieri, e la Chirurgia Urologica Pediatrica, diretta da Giovanni Di Iorio. Negli ultimi anni questa collaborazione ha permesso di offrire ai piccoli pazienti tecniche sempre più moderne e mininvasive, fondamentali per chi deve affrontare trattamenti ripetuti nel corso della vita. La combinazione tra competenze specialistiche e tecnologie d’avanguardia assicura ai bambini cure sempre più efficaci e sicure, rafforzando il ruolo dell’AORN Santobono Pausilipon come polo pediatrico di riferimento nazionale”, è il commento di Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon.













