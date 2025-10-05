Il San Pio Medical Center ha aperto le porte a Battipaglia

Condividi

Ha aperto ufficialmente a Battipaglia il San Pio Medical Center: il nuovo Centro medico polidiagnostico nato dall’esperienza nel settore sanitario e dalla visione del Gruppo Vitolo, già presente a Battipaglia con il San Luca Medicina & Riabilitazione.

Grande partecipazione all’open day di venerdì 3 ottobre che ha visto la presenza di numerosi medici e professionisti del settore. Un segnale importante di attenzione e fiducia del settore sanitario per il nostro territorio.

Il nuovo polo sanitario, con i suoi 3000 mq e un’offerta di 25 branche mediche, vuole essere un punto di riferimento per la salute e il benessere del territorio. Al suo interno i cittadini possono trovare

la comodità di 25 specializzazioni: Al suo interno i cittadini possono trovare la comodità di 25 specializzazioni: Allergologia, Ambulatorio Odontoiatrico, Andrologia, Audiologia – Foniatria – Vestibologia, Cardiologia, Chirurgia cardiovascolare, Chirurgia generale e maxillofacciale, Chirurgia plastica, Medicina estetica, Chirurgia toracica, Dermatologia, Diabetologia, Ematologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Medicina interna, Neurochirurgia, Neurologia, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Reumatologia, Senologia, Urologia.

Il San Pio Medical Center si distingue per un modello integrato che mette in rete medicina specialistica, diagnostica avanzata, chirurgia ambulatoriale e trattamenti di medicina estetica avanzata. Un approccio innovativo per offrire percorsi di salute completi, dalla prevenzione alla diagnosi e alla cura.

Ogni dettaglio della struttura riflette un concetto evoluto di sanità privata: tempi di attesa ridotti, sistemi digitali avanzati e ambienti accoglienti progettati per garantire efficienza, privacy ed empatia.

Il Centro è, inoltre, convenzionato con le principali assicurazioni e fondi sanitari, offrendo così la possibilità di accedere con semplicità a visite ed esami. Il team di reception e accoglienza affianca i pazienti in ogni fase del percorso, semplificando le pratiche e permettendo a ciascuno di concentrarsi solo sulla propria salute.

“Il San Pio Medical Center nasce da un sogno condiviso con il nostro territorio: offrire una sanità privata moderna, inclusiva e di eccellenza. Abbiamo voluto creare un luogo in cui innovazione tecnologica e professionalità si uniscono all’umanità e all’ascolto – dichiara Elisa Vitolo, Direttore Generale del San Pio Medical Center – perché la cura non è solo diagnosi e terapia, ma presenza costante accanto alle persone. Nel nostro Centro Medico il sapere medico incontra l’umanità e il curare diventa, prima di tutto, prendersi cura. Vogliamo che ogni paziente si senta seguito e valorizzato sia in termine di salute che di benessere. Un obiettivo che possiamo raggiungere grazie all’impegno della nostra équipe di medici e specialisti e al meglio che la scienza medica oggi può offrire.”

Con la sua nuova apertura, il Gruppo Vitolo conferma la propria missione: offrire alla comunità un polo sanitario innovativo e inclusivo, capace di mettere sempre al centro la persona, con un’assistenza che unisce eccellenza clinica, tecnologia e umanità.













